Va in ospedale per un dolore allo stomaco, rispedito a casa: Antonio muore a 15 anni poche ore dopo

BENEVENTO - Antonio D’Amelio, 15 anni appena, è morto oggi a Montesarchio, nella Valle Caudina in provincia di Benevento. Nella giornata di ieri, domenica 4 dicembre, Antonio era stato in ospedale per forte dolore allo stomaco ma era tornato a casa prima di accusare un nuovo malore nella notte. Inutili i soccorsi.

Antonio morto a 15 anni: il dramma nel Beneventano

Allertati dalla famiglia, sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 di Airola. Nonostante i numerosi tentativi di rianimazione, il giovane non ce l’ha fatta.

Enorme sgomento tra Montesarchio e Airola, dove Antonio frequentava il terzo anno del Liceo Musicale all’istituto Lombardi. Tantissimi i messaggi di cordoglio per la straziante morte di Antonio. “Questa morte è disumana, ma insieme possiamo solo che il dolore ci renda migliori“, scrive il parroco Don Liberato Maglione in un post su Facebook.