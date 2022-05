Draghi: «Ho chiamato Putin per cercare di sbloccare il grano. Non ho visto spiragli per la pace. Balneari? Grazie ai partiti accordo raggiunto»

«Ho cercato il presidente Putin: lo scopo era chiedere se si potesse far qualcosa per sbloccare il grano che oggi è nei depositi in Ucraina perché la crisi alimentare che si sta avvicinando e in alcuni paesi africani è già presente avrà proporzioni gigantesche e conseguenze umanitarie terribili», queste le prime frasi del premier Mario Draghi in conferenza stampa oggi a Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio ha aggiunto: «La pace? Non ho visto spiragli».

Draghi e l'emergenza grano: «Sentirò anche Zelensky»

«La situazione è difficile, dopo Putin sentirò Zelenky per parlare dello sblocco del grano», ha spiegato Draghi. «Una prima iniziativa che si potrebbe esplorare è se si possa costruire possibile una cooperazione sullo sblocco dei porti sul mar Nero. Putin ha detto che non è sufficiente a risolvere la crisi alimentare mondiale. Gli ho replicato: "Sblocchiamoli altrimenti c'è il rischio che vadano a male". Putin ha poi detto che il problema è che i porti sono minati».

« Gas, da Putin rassicurazioni sulle forniture »

«Putin ha detto che continuerà le forniture» di gas, «io non ho fatto nessuna osservazione, non ho risposto». Così in conferenza stampa il presidente del Consiglio, Mario Draghi. «Ma questa - ha spiegato - è la situazione con tutti i Paesi tranne quelli attaccati direttamente dalla Russia, come la Finlandia, o la Bulgaria, dove la fornitura di gas è stata sospesa per un giorno».

Balneari, Draghi: «Grazie ai partiti, accordo raggiunto»

«Un'altra notizia positiva è l'accordo sulla legge sulla concorrenza, in particolare i balneari» grazie al fatto di «aver accettato da parte di tutti i partiti - che ringrazio - dopo una discussione lunga e difficile, che la definizione del valore di indennizzo a colui o colei che esce» dalla concessione «sarà definito nei decreti delegati predisposti dal governo». Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa. «È una strada molto naturale che le questioni più tecniche vengano demandate al governo mentre i principi di carattere generale vengano contenuti nelle legge delega. Sono molto soddisfatto».

