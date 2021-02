Governo diretta, Draghi a colloquio al Quirinale da Mattarella con la lista dei ministri

Nuovo governo. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Palazzo del Quirinale il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. Il premier si è recato al Colle per sciogliere la riserva presentandosi dal Capo dello Stato con la lista dei ministri. Alcune decine di persone, assiepate di fronte al Palazzo della Consulta, hanno atteso l'arrivo al Quirinale del presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. Prima di recarsi al Colle, l'ex presidente della Bce si è fermato circa un'ora nella sua residenza romana, in zona Parioli.

Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella riceverà alle ore 19.00 al Palazzo del #Quirinale il Presidente del Consiglio incaricato Professor #MarioDraghi — Quirinale (@Quirinale) February 12, 2021

La giornata

Draghi è stato alle prese in queste ultime ore con la definizione di una lista dei ministri di cui nulla sanno i partiti, per questo in grande fibrillazione. Come ormai quasi ogni giorno, l'ex Governatore ha lasciato dietro ai vetri oscurati della sua auto la casa tra i boschi di Città della Pieve, per tornare a Roma dove ormai impazza il totoministri. Ma è pressoché al buio ogni ipotesi sui nomi (come quella che vorrebbe al nuovo ministero della Transizione ecologica il fisico Roberto Cingolani, attuale responsabile dell'Innovazione tecnologica di Leonardo, dal 2005 al 2019 direttore dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova). Dal momento in cui Draghi scioglierà la riserva dipende quello del giuramento del governo tecnico-politico (pare con molte donne ministro), mentre è quasi certo che il governo si presenterà alle Camere per chiedere la fiducia martedì (Senato) e mercoledì (Camera dei Deputati).

