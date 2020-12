Dpcm di Natale, parla Conte: alle 20.15 la conferenza stampa del presidente del Consiglio

Giuseppe Conte annuncerà a breve le misure restrittive del nuovo Dpcm sulle feste di Natale. Dalle 20.15 il presidente del Consiglio illustrerà i dettagli delle nuove regole per le festività natalizie, che dopo le prime indiscrezioni hanno già fatto discutere l'opinione pubblica.

Il nuovo Dpcm, che sostituirà quello attuale in scadenza oggi, dopo la stesura della bozza è finito al vaglio delle Regioni. Proprio in queste ultime ore si sta procedendo alla sua stesura definitiva, che sarà illustrata da Conte in conferenza stampa.

