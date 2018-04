Dottoressa rubava a casa dell'anziano malato: incastrata da video dell'Arma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORINO - Incastrata dai video. I carabinieri dihanno arrestato per furto aggravato un61enne bloccata subito dopo aver rubato 115 euro a casa di un, dove si era recata per una visita domiciliare. Dalle indagini è emerso che il medico, a febbraio, avrebbe derubato l'anziano quattro volte.L'intervento dei carabinieri era stato richiesto dalla figlia della vittima che sospettava del medico quale autore dei furti. Gli ultimi due furti sono stati documentati grazie a una telecamera installata in casa. La dottoressa è stata prima posta ai domiciliari e in seguito scarcerata in attesa del processo.