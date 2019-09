Uragano Dorian mortale: «Pregate per noi». Emergenza in quattro stati, in Sud Carolina evacuata la costa

Dorian è un uragano "mortale un urgano mostro. Pregate per noi", afferma il primo ministro delle Bahamas, Hubert Minnis.

Stato didichiarato ina causa dell', una tempesta "catastrofica" di, con venti fino a 285 chilometri orari, che nelle scorse ore si è abbattuto sulle Bahamas, causando inondazioni e danni alle case.Gravi danni si sono registrati in particolare nelle isole Abaco a causa del vento e delle piogge torrenziali. Secondo i media americani, l'uragano si sta muovendo lentamente verso ovest e potrebbe colpire le aree della costa orientale degli Stati Uniti.Il governatore della, Henry McMaster, ha ordinato l'evacuazione della costa del suo Stato. Secondo le autorità locali, l'ordine di evacuazione obbligatoria dell'intera costa sarà effettivo a partire dalle 12 di oggi (le 18 in Italia). "E' un uragano molto grave, con raffiche di vento fino a 220 miglia (354 chilometri orani, ndr), che lo rende il più forte della storia moderna, sicuramente il più forte che ognuno di noi abbia mai visto", ha dichiarato McMaster in una conferenza stampa.Dorian "sembra essere uno degli uragani più grandi sempre. Ha già raggiunto la categoria 5. Attenzione, Dio benedica tutti", ha scritto ieri in un tweet il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. "Oltre alla Florida, Carolina del Sud, Carolina del Nord, Georgia e Alabama probabilmente saranno colpite (molto) più fortemente del previsto", ha aggiunto chiedendo di pregare "per gli abitanti delle Bahamas, colpiti come mai prima d'ora" dal uragano Dorian di categoria 5. "Venti di quasi 320 chilometri l'ora".