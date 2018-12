Novantanovenne riceve dopo 77 anni la lettera d'amore dal promesso sposo

di Alessia Strinati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riceve un. Phyllis Ponting aveva accettato una proposta di matrimonio da Bill Walke che però poco dopo era stato mandato in. La distanza mise a dura prova il loro amore e non sono più riusciti a sentirsi, perdendo i contatti l'uno dell'altra. Il tempo è passato ma dopo il ritrovamento di un relitto è stata riesumata una lettera d'amore inviata dall'uomo alla bisnonna che l'ha ricevuta con oltre 70 anni di ritardo.Secondo quanto riporta il MIrror, l'uomo potrebbe essere morto in guerra, ma Phyllis non lo ha mai dimenticato e ricevere la lettera è stata una grande gioia. «Non credo che Bill sia sopravvissuto alla guerra», commenta la donna, «mi amava veramente molto e al suo ritorno sarebbe corso a casa da me». I due si sono conosciuti a Devizes quando Bill era di stanza nella caserma del reggimento del Wiltshire nella città. Nella lettera racconta le sue emozioni dopo che la donna ha accettato la proposta di matrimonio, dice di essere felicissimo e di non vedere l'ora che diventi sua moglie.La nave britannica ritrovata sui fondali del 1940 conteneva ben 700 lettere di soldati andate perse ma conservate tutte in perfette condizioni. Ora verranno condotte delle ricerche per saperne di più sul relitto e sull'incidente e probabilmente come loro, molti innamorati a distanza di anni potranno ricevere le lettere tanto desiderate e aspettate.