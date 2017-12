Dopo 60 anni d'amore Carmelina e Mario muoiono a poche ore l'uno dall'altra

di Pasquale Sorrentino

MONTE SAN GIACOMO - Un amore che ha battuto la morte. Un amore durato 60 anni e che di fronte alla morte ha saputo trovare una via di fuga. Si tratta dell'amore tra Carmelina Albero e Mario Cardamone di Monte San Giacomo. Carmelina, 82 anni, è morta per motivi di salute due giorni fa. Il marito, Mario di 87 anni originario di Cava de' Tirreni, a distanza di poche ore dal funerale. Troppo forte per il decesso della sua amata, la compagna con la quale per 60 anni aveva affrontato difficoltà e piaceri. Il loro amore ha fatto sì che nascessero Vincenzo, Salvatore e Lucia. Tutta Monte San Giacomo si è stretta attorno al dolore della famiglia e si commossa per la forza dell'amore di marito e moglie.