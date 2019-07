Doping, maxi blitz in tutta Europa: 234 arresti e mille indagati. Atelti positivi

Maxi-blitz internazionale contro il doping . Sequestrate in tutta Europa sostanze dopanti per 3,8 milioni,234 persone, oltre mille indagati, scoperti nove, di cui uno anche in Italia, nel Salernitano, dove i carabinieri hanno sequestrato un laboratorio clandestino per la produzione di sostanze stupefacenti e dopanti. Controllati 600 atleti, di cui 19 sono risultati positivi. L'operazione è stata coordinata dai Carabinieri del Nas e da Europol.