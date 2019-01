Manuale per donne a Istanbul: «Vietato leccare il gelato»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Come essere una donna a Istanbul»: è sotto questo titolo che la municipalità di Bagcilar nella periferia europea della metropoli sul Bosforo, governata dall'Akp del presidente Recep Tayyip Erdogan, ha organizzato un corso di 'stilè per le sue residenti. Due ore a settimana di consigli su come vestirsi, come parlare, come camminare e anche come mangiare un gelato in pubblico, senza leccarlo se si vuole apparire eleganti.E proprio quest'ultima lezione di etichetta ha scatenato forti polemiche sui social network, dove una volta circolata la notizia molti utenti hanno attaccato gli organizzatori, accusandoli di sessismo e di voler limitare la libertà delle donne. Del resto, i consigli che possono apparire controversi sono tanti. Secondo Arzu Arda, che tiene i corsi iniziati da due mesi, i suggerimenti per le donne in pubblico includono «non parlare di cose personali al telefono, non truccarsi al mattino, non indossare vestiti stravaganti, fare attenzione al tono della propria voce».