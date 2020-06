Le donne sono meno attratte dagli uomini che amano i gatti. «Sono considerati meno maschili»

Le donne preferiscono gli uomini amanti dei cani e sono meno attratte da quelli a cui piacciono i gatti. Lo rivela una ricerca della Colorado State University: gli scienziati - racconta la Cnn - hanno mostrato a centinaia di donne foto di due uomini, con o senza gatto. Dalle risposte è emersa la preferenza per il secondo tipo di immagine, quelle senza gatto.

Gli uomini con i gatti sono visti come meno maschili e più nevrotici, quindi meno desiderabili per un incontro

hanno scritto gli autori. Quando è stato mostrato il ritratto di alcuni uomini con i gatti, il 38% delle intervistate ha risposto che sarebbe stata interessata a un incontro e il 37% a una relazione. La foto dello stesso uomo con un gatto ha suscitato reazioni diverse: il 33% ha detto che sarebbe stata disposta a incontrarlo e la percentuale di chi dichiarava di non essere interessata è passata dal 8 al 14%.Il 41% ha affermato che non avrebbe preso in considerazione una relazione con l'uomo mostrato nella foto, e se era presente anche il gatto la percentuale saliva al 45%. Nell'esperimento online sono state intervistate 708 donne di età compresa tra 18 e 24 anni. I risultati sono probabilmente il risultato di stereotipi culturali americani che vedono gli