Operaio-guardone filma donne nei bagni: sono più di 100 le vittime

PADOVA Il numero è impressionante: sono cento le donne filmate in bagno dal trentenne operaio di Limena. Nell’arco di 18 mesi, armato del telefono cellulare, ha passato in rassegna le toilette dell’Università di Agripolis a Legnaro, dello Iov e di Decathlon riprendendo, senza le mutandine, le ignare vittime. Le indagini sul guardone si sono concluse e il trentenne, M.E. le sue iniziali, è stato accusato di violenza privata. Il pubblico ministero Sergio Dini, titolare del fascicolo, presto ne...