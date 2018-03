Donna uccisa a colpi di pistola davanti alla scuola: trovato il cadavere del marito

È stato trovato a Terzigno il corpo senza vita di Pasquale Vitiello, marito di Immacolata Villani, la donna di 31 anni uccisa ieri davanti alla scuola elementare dove aveva accompagnato la figlia. Il corpo, secondo quanto riferiscono i Carabinieri, è stato trovato in via Plinio.



L'uomo si è ucciso con la stessa arma con cui ha ammazzato ieri mattina davanti scuola la moglie Imma Villani, dalla quale si stava separando. Il cadavere è stato ritrovato durante le ricerche dei carabinieri. Era in via Vicinale Mauro Vecchio, in un rudere circondato dalla vegetazione.

