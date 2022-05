Madre e figlia uccise a martellate nel sonno. Gravissimo l'altro figlio. Fermato il padre

VARESE - Tragedia a Samarate, in provincia di Varese. Una donna di 56 anni e sua figlia di 16 sono state trovate morte questa mattina nella loro abitazione. L'altro figlio, di 23 anni, è stato soccorso e portato in ospedale in codice rosso: il giovane non è morto come sembrava in un primo momento. La donna e i due figli sarebbero stati colpiti dal padre nella notte: l'uomo ha poi tentato di darsi fuoco.

Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe trattarsi di una tragedia in famiglia. Sul posto il personale del 118 e i carabinieri. Il marito è stato fermato. La prima ipotesi è che durante la notte abbia ucciso moglie e figlia a colpi di martello e abbia tentato di uccidere anche il figlio. L'uomo ha poi tentato di darsi fuoco.

Il figlio ferito avrebbe un grave trauma cranico e si trova ricoverato all'ospedale di Varese. Anche il padre è ricoverato in ospedale a Busto Arsizio per accertamenti.

