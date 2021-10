Il marito la tradisce con un'amica e lei mette in rete video e foto hot dei loro incontri

Scopre che il marito la tradisce con un'amica e si vendica condividendo in rete gli incontri clandestini e “bollenti” del coniuge con l'amante. Protagonista una 49enne di Cremona, che è riuscita ad impossessarsi del telefonino del compagno e, scoperto un video hot con un'amica del cuore, lo ha prima girato ad un'altra amica e poi lo ha diffuso in rete. L'amante, sconvolta dopo aver visto le sue foto intime sul web, ha così scoperto di essere stata filmata di nascosto.

La vendetta è costata cara alla moglie tradita che è stata rinviata a giudizio per revenge porn, ossia la pubblicazione di foto o video sessualmente espliciti senza il consenso. L'ex amica e amante del marito della rinviata a giudizion, si è costituita parte civile. La storia risale a due anni fa e il teatro della vicenda è la zona tra Cremona e Piacenza, al confine tra Emilia e Lombardia. Gli incontri clandestini si svolgevao sempre di venerdì, giorno in cui la moglie tradita si trovava sempre a Milano. «Non sapevo di essere filmata, altrimenti non avrei dato il consenso», presentando la denuncia.

«Ho condiviso le immagini soltanto con una amica, come prova della mia intenzione di separarmi da mio marito che mi ha tradito», si è difesa la donna rinviata a giudizio.

