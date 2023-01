La donna che ha sposato il suo piumone: «Relazione più seria della mia vita. E non è mai geloso»

Pascale Sellick ha 49 anni vive in Inghilterra ed è molto felie della sua vita privata. La donna infatti, è appagata e soprattutto è sposata con il suo vero amore: il suo piumone. Pascale ha anche un fidanzato che però, stando a quanto dichiara la donna, avrebbe accettato la relazione tra lei e il copriletto imbottito.

La vicenda

Pascale Sellick per la sua scelta originale di sposare un piumone è stata invitata in varie trasmissioni televisive in cui ha dichiarato: «Quella con la mia coperta è stata la relazione più seria, longeva e rispettosa che io abbia mai avuto, proprio per questo motivo ho pensato che la cosa migliore da fare sarebbe stato celebrare il matrimonio».

Il fidanzato di Pascale

Pascale ha poi precisato che il suo fidanzato non è affatto geloso di questa "relazione" e che anzi è molto orgoglioso della donna e di come sappia essere coraggiosa distinguendosi dalla massa.