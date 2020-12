Sorprende il compagno 62enne con sua figlia di 16 anni: scatta la denuncia

Con l'accusa di violenza sessuale su una minorenne, la questura di Pisa ha denunciato un 62enne filippino. L'uomo ha rivolto apprezzamenti a sfondo sessuale alla figlia 16enne della compagna (avuta da un'altra relazione) e poi l'ha palpeggiata più volte.

Per sfuggire alla violenza, la ragazzina si è chiusa a chiave in camera e una volta rientrata a casa la madre ha accusato l'uomo. Gli agenti della questura si sono poi recati nell'abitazione di Pisa per gli accertamenti. L'uomo è stato denunciato per violenza sessuale.

La 16enne, d'intesa con la Procura della Repubblica di Pisa e quella del Tribunale per i Minorenni di Firenze, è stata collocata in una struttura protetta, lontano dal contesto familiare, in attesa di chiarire completamente i fatti.

