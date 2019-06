Perde il lavoro e s'impicca il corpo della donna trovato dalla figlia

di Tito Di Persio

Una donna di 55 anni ha deciso questa mattina, di farla finita impiccandosi in uno sgabuzzino della sua abitazione ad Atri (Teramo).L’allarme è stato dato dalla figlia adolescente intorno alle 12.30. Ma, all’arrivo del 118, gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.I rilievi del caso sono affidati ai carabinieri di Atri. La 55enne, madre di due figlie aveva perso il lavoro tempo fa. Il tragico gesto in un ripostiglio.