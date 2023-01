Montecopiolo, donna scomparsa nella neve: ricerche in corso tra black-out e telefoni isolati

MONTECOPIOLO - È sparita nel nulla, nella neve, una donna di 70 anni residente in una frazione di Montecopiolo. È scomparsa lunedì sera. Complicatissime le ricerche - ancora in corso - visto che, complice il meteo, con importanti nevicate sul territorio a partire da domenica, hanno isolato intere zone della montagna per oltre 24 ore.

Black-out e telefoni isolati

I Vigili del Fuoco hanno confermato le difficoltà d'intervento anche perché in alcune aree ci sono stati ripetuti black-out e linee telefoniche isolate. Attivato il soccorso alpino.