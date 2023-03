Donna somparsa da 30 anni (e dichiarata morta) ritrovata a Porto Rico. Prima di sparire parlava di apocalisse nucleare

Dal 1992 nessuno l'aveva più vista. Patricia Kopta, una donna di Pittsburgh (Pennsylvania) scomparsa più di 30 anni fa, è stata ritrovata viva e vegeta a Porto Rico. La donna, oggi 83enne, faceva la pendolare per andare a lavoro, era molto religiosa ed ogni domenica mattina andava a messa. Un giorno il marito Bob Kopta, tornando dal lavoro, non l'ha trovata a casa e da allora non l'ha più vista. Dopo anni di ricerche vane, Patricia fu dichiarata morta.

Patricia Kopta, le visioni prima di sparire: parlava di apocalisse nucleare

Prima di sparire la donna aveva cominciato ad avere delle visioni, diceva di parlare con la Madonna e che di lì a poco sarebbe arrivata l'apocalisse nucleare. Gli investigatori la considerarono mentalmente inferma e in breve giunsero alla conclusione che doveva essere morta in quanto incapace di badare a se stessa. Fu interpellato persino un sensitivo, che disse che Patricia era annegata. Il caso fu così archiviato e per anni nessuno ha pensato di rivederla viva.

Come è stata ritrovata a Porto Rico

Poi il miracolo. Un agente dell'Interpol a inizio 2023 contatta le autorità americane: forse abbiamo ritrovato Patrcia Kopta. Un'anziana ricoverata dal 1999 in una casa di cura di Porto Rico, dopo anni di silenzio sulla sua vita privata, afferma di essere la donna scomparsa da Pittsburgh oltre 30 anni prima. Lo ha raccontato a un'assistente sociale, che a sua volta si è rivolta alle autorità per verificare la veridicità di quelle affermazioni. La donna viene sottoposta al test del Dna e arriva l'inattesa conferma: quell'anziana è proprio Patrcia Kopta.

Ma cosa è successo? Secondo quanto ricostruito, qualche mese dopo aver lasciato casa la donna si imbarcò su un traghetto per Porto Rico. Qui visse come una mendicante fino al 1999, quando fu presa in cura da un centro di assistenza per poveri e anziani. «Pensavamo davvero che fosse morta», ha dichiarato la sorella Gloria, la quale ha riconosciuto Patricia da una foto, prima ancora della conferma del test. «Non ce lo aspettavamo, è stato uno shock - ha detto la donna -. Siamo veramente felici e non vedo l'ora di poter andare a Porto Rico per riabbracciarla». Non è chiaro, invece, cosa abbia intenzione di fare il marito.