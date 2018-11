Donna muore a 38 anni davanti al figlio: il compagno 6 mesi fa vittima di infortunio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In primavera aveva pianto il compagno e papà del suo unico figlio di due anni, ieri è morta davanti al piccolo: Francesca si è accasciata sul volante dopo che aveva assicurato Gabriele al seggiolino di sicurezza Gabriele. duplice lutto che lascia senza genitori il bimbo, affidato adesso ai nonni materni.E' accaduto a Bellaria (Rimini). Sette mesi Daniele non è riuscito a sopravvivere a un incidente su lavoro a Vibo Valentia in un cantiere edile, aveva 40 anni, e, oltre a Gabriele, un figlio di sei anni nato da un precedente matrimonio.La compagna Francesca, 38 anni, nonostate il terribile dolore, aveva "tenuto botta": insieme ai genitori stava affrontando un giorno dopo l'altro insieme a Gabriele, si dava forza per lui, per quel bimbo che aveva tanto voluto e che amava con tutto il cuore.Domenica il padre della donna si è sporto dalla finestra poco dopo aver terminato il pranzo di mezzogiorno insieme alla figlia e al nipote. E ha visto l'auto di Francesca ancora parcheggiata sotto casa. Il motivo l'ha scoperto pochi istanti dopo: la figlia era china sul volante, il figlio "legato" nel seggiolino.La donna si è sentita male mentre stava per mettere in moto: l'equipaggio del 118 e quindi i medici dell'ospedale hanno tentato a lungo di rianimarla, ma non c'è stato nulla da fare. Serà effettuata, come vuole la legge, l'autopsia, ma intanto la madre di Francesca e nonna di Gabriele ha già scritto: «La mia bambina è morta d'amore».