Donna si uccide in casa con un seghetto elettrico «Prendetevi cura del cane»

VITERBO - Erada un paio di giorni, forse si era tolta la vita. E' stata trovata poche ore fa nel centro storico di. Il corpo della donna, di 37 anni italiana, è stato trovato dalla polizia in un'abitazione di via della Morra (una traversa di via Cairoli, a due passi da piazza San Faustino) .La donna presenta una, che potrebbe esser stata causata con un seghetto elettrico. Al momento l'unica ipotesi sulla sua morte è quella del suicidio. Dopo che è scattato l'allarme, attraverso un conoscente della donna che non riusciva a contattarla da un paio di giorni, in via della Morra sono arrivati le volenti della polizia e una ambulnza del 118.Nella casa sarebbe stato trovato un biglietto della 37enne, sul quale la donna si sarebbe raccomandata di prendersi cura del proprio cagnolino, un pechinese di oltre 13 anni.