Donna morta nell'androne di un palazzo a Roma: Alessia precipitata dai piani alti, è mistero

ROMA - Giallo a Roma in zona Monteverde. Una donna di 36 anni, Alessia Fiorella, è stata trovata cadavere nell'androne di un palazzo in via Eodardo Jenner 141. Il corpo, con la testa fracassata e insanguinata, è stato ritrovato da un residente che ha chiamato la polizia.

Donna morta in un palazzo: non si esclude alcuna pista

Gli investigatori della sezione omicidi della squadra mobile e del distretto di polizia di Monteverde, non escludono nessuna pista, nemmeno quella dell'omicidio. Prima del macabro ritrovamento, alcuni condomini avevano sentito delle grida provenire dai piani alti.