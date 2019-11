Taranto, donna aggredita dal suo cane: rischia l'amputazione di una gamba

Una donna di Taranto è stata aggredita dal proprio cane che le ha procurato gravi e profonde ferite al volto e alle gambe. Soccorsa dal personale del 118 la donna che ha ottant’anni è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata dove è stata portata d’urgenza in sala operatoria. La prognosi è riservata per la funzionalità degli arti.

Arrestato dopo che il suo cane ha morso donna, tenta suicidio: il materasso dei vigili lo salva

Jesi, difende il suo labrador da due pitbull che l'attaccano: azzannata

I sanitari stanno tentando di recuperare l’arto sinistro che rischia l’amputazione. È successo questa mattina in un appartamento in via Fratelli Mellone. Sul posto sono intervenute pattuglie della polizia ei vigili del fuoco che hanno isolato il cane, un Pastore scozzese, chiudendolo in una stanza.

Ultimo aggiornamento: 18:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA