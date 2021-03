Donna legata in casa in piena notte dai ladri e rapinata: è caccia ai due rapinatori

PADOVA - Violenta rapina a Noventa Padovana (Padova) una donna è stata legata con il nastro adesivo ad una poltrona ed è stata derubata. Alle 03.30 di questa notte due persone con il volto coperto sono entrate nell’abitazione di P. G., 68 anni, dopo essersi fatte consegnare il bancomat con il relativo pin si sono date alla fuga.

Prima però hanno immobilizzato la donna ad una poltrona con del nastro adesivo, utilizzando la vettura della vittima che, poco dopo, è riuscita a liberarsi dando l’allarme. Prima di fuggire si sono impossessati anche di 120 euro e di alcuni generi alimentari. Sul posto personale della Stazione di carabinieri di Noventa Padovana e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Padova per i primi accertamenti e i rilievi tecnici del caso. Indagini in corso. I malviventi nella fuga, hanno effettuato un prelievo di 500 euro da uno sportello ATM ubicato in un comune vicino.



