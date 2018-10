40enne fa innamorare malato di sclerosi e gli spilla 50mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Per spillare denaro facile,, una 45enne di Asiago avrebbe intrecciato una storia d’affetto con un uomo di 38 anni, da una quindicina malato di. La donna, L.R. sarà convocata in tribunale a Vicenza per difendersi dall’ipotesi dinei confronti dell’uomo dal quale, da probabile innamorato, da settembre 2016 a ottobre 2017 si sarebbe fatta prestare a più riprese denaro per quasi 50 mila euro, per fare fronte a presunte necessità personali. Nell’autunno 2017 l’uomo per non essere mai stato rimborsato ha intuito di essere statoe così ha insistito per la restituzione denaro. Nel gennaio 2018 la donna avrebbe incontrato i genitori di lui e lo avrebbedavanti a loro,la situazione: è stata lei a prestare denaro al figlio. Troppo per il 38enne che con i genitori ha presentato denuncia nei confronti di L.R. che potrà difendersi in tribunale.