Cina, lockdown durante l'appuntamento al buio: ragazza resta bloccata in casa con uno sconosciuto

Come in un reality di ultima generazione, una donna in Cina è rimasta chiusa in casa con un uomo che stava conoscendo durante un appuntamento al buio. A "sbarrare" le porte è stato il lockdown imposto dalle autorità cinesi nella città di Zhengzhou. A raccontare la storia è stata la diretta interessata, che ha pubblicato foto e video dell'accaduto sul social cinese WeChat, diventando virale. il protocollo zero Covid attuato in Cina, l'ha costretta a rimanere a casa dell'uomo che fino a poche ore prima era un emerito sconosciuto.

Cina, lockdown durante l'appuntamento: resta bloccata

L'idea dell'appuntamento l'avevano avuta i genitori della ragazza, che speravano di aiutarla a trovare marito. Aveva già conosciuto, senza successo, quattro uomini, ma al quinto incontro ecco l'imprevisto. Wang (questo il nome della sventurata) era stata invitata a casa dell'uomo per una cena, quando ha scoperto che l'intera zona era stata sottoposta a severissimo lockdown a causa di alcuni contagi rilevati nel quartiere. Per quattro giorni le è stato vietato di uscire, riporta la "BBC".

Una situazione che la donna ha definito «non ideale», anche se l'uomo le ha concesso tutti gli spazi necessari e ha cucinato per lei. Zengzhou, che ha quasi due milioni di abitati, è tra le città sottoposte a lockdown, dovuto al piano di prevenzione voluto dal governo in vista delle Olimpiadi invernali del prossimo febbraio. La storia di Wang non è un caso isolato. Un uomo è rimasto bloccato senza cibo in un appartamento dove stava traslocando.

