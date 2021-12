Donna allatta al suo seno gatto in aereo: panico (e disgusto) tra hostess e passeggeri

Un'idea bizzarra che ha stupito tutti i passeggeri sul volo Delta 1360 con tratta da New York ad Atalanta. Una donna ha avuto improvvisamente l'idea di allattare il suo gattino senza peli, Sphynx, dal suo seno. Il felino avvolto in una coperta nera dopo essere stato tirato fuori dal trasportino è stato messo vicino al petto della passeggera nonostante l'animale si dimenasse. Inutile l'intervento della hostess che ha cliesto alla donna di riporre il gatto nel suo trasportino e che si è beccata un bel riufiuto da parte della passeggera.

APPROFONDIMENTI SANGUE SULLE STRADE Incidente nel giorno di Natale, Omar Carta morto a 23 anni: tragedia...

I saw this on Reddit today. It’s an a ACARS in-flight message from the cockpit to the ground.



Also, civilization had a good run. pic.twitter.com/AjQhIaE80H

— Rick Wilson (@TheRickWilson) November 24, 2021