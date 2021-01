Accoltella il marito dopo aver visto la foto con l'amante, ma in realtà era lei da giovane

Ha accoltellato il marito dopo aver visto una foto di lui con l'amante, ma in realtà era lei da giovane. Una donna è stata arrestata in Messico dopo essersi avventata con una rabbia cieca sul marito accusandolo di averla tradita. La moglie aveva trovato sul telefono vecchie foto in cui lui era accanto a una giovane donna.

A lanciare l'allarme di quanto stava accadendo sono stati dei vicini che hanno chiamato la polizia. Gli agenti hanno trovato il marito in gravi condizioni e la donna fuori di sé. Secondo quanto riferito, il violento attacco è stato scatenato dopo che Leonora ha trovato foto esplicite sul cellulare di Juan, che lo mostravano mentre faceva sesso con chi credeva fosse un'altra donna. La moglie non ha dato modo al marito di spiegare, ma in realtà quelle erano foto di loro due da giovani.

Metre la donna lo accoltellava alle gambe alla fine Juan le ha spiegato come stavano realmente le cose lasciando la moglie senza parole, come riporta anche il Daily Mail. Lenora è stata arrestata e il marito è stato ricoverato in gravi condizioni.

