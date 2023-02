Donald Trump, accuse choc al rivale DeSantis: «Faceva party con ragazzine minorenni»

Primo colpo basso di Donald Trump al governatore repubblicano della Florida Ron DeSantis, suo principale rivale potenziale nella corsa alla Casa Bianca. L'ex presidente ha condiviso sul suo social Truth una foto di DeSantis vecchia di 20 anni che sembra mostrarlo mentre posa con neo diplomate.

Trump, accuse choc al rivale DeSantis

Il post originale accusava DeSantis di aver usato alcol per «adescare» le ragazze delle scuole superiori. Il tycoon gli rimprovera di aver bevuto alcolici con minorenni quando era un insegnante di scuola di secondo grado. «Non è Ron, vero? Non farebbe mai una cosa del genere!», ha scritto sarcasticamente sul suo profilo.



L'immagine mostra un DeSantis 23enne che sorride fra tre donne dai volti offuscati, la cui età non è chiara. Una delle donne nelle foto tiene in mano una bottiglia di vetro marrone, ma DeSantis non è immortalato mentre beve. Tuttavia, la didascalia recita: «Ecco Ron DeSantimonious che adesca le ragazze delle superiori con l'alcol come insegnante».