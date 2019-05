Dolori al petto mentre è in palestra muore a 39 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è sentito male all’improvviso nella palestra che frequentava. E si è accasciato sul pavimento. Quel malore, purtroppo, non gli ha dato scampo. Uccidendolo a soli 39 anni. La tragedia è avvenuta in serata in una struttura di Carosino, in provincia di Taranto , nella quale l’allarme è scattato intorno alle 18. G.S., molto conosciuto e apprezzato in paese anche per il suo impegno in politica, ieri sera ha fatto ingresso in quella palestra della cittadina. Mentre era all’interno ha accusato un malore. Si è accasciato sul pavimento lamentando dolori al petto.I presenti hanno subito tentato di soccorrerlo. Immediatamente è stato chiesto l’intervento del 118 e sul posto è piombata una ambulanza oltre alle pattuglie dei carabinieri partite dalla compagnia di Martina Franca e dalla vicina San Giorgio Jonico.I sanitari dell’equipe di pronto intervento al loro arrivo hanno cercato disperatamente di rianimare lo sfortunato 39enne. Per lui, purtroppo, ogni sforzo è risultato vano. Il cuore dell’uomo ha smesso di battere per la disperazione di familiari e conoscenti che sono accorsi sul posto.