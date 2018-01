Dolore al ginocchio svela la malattia, Danny muore a soli 18 anni

di Paola Treppo

SEDEGLIANO (Udine) - Danny muore di una malattia a 18 anni, il fratello Luca era morto nel 2003 a 23 anni per incidente. Lutto a Sedegliano, un piccolo paese del Medio Friuli, per questa disgrazia e la comunità si stringe ai genitori che hanno perso entrambi i figli. Danny Perusini frequentava l'istituto tecnico agrario di Spilimbergo. Era un giovane dolce e sempre sorridente.Un anno fa aveva accusato dei dolori al ginocchio e si era fatto visitare: allora i medici avevano scoperto che era affetto da una malattia di quelle che non perdonano. Erano così iniziate le cure, nel centro Cro di Aviano. Un calvario per il giovane che però aveva affrontato la patologia con tanto coraggio e senza mai perdere la speranza di poter guarire. Invece è arrivata la terribile notizia della sua morte. Prima di Danny, nel 2003, era morto il fratello Luca, a 23 anni, non per malattia ma per un grave incidente stradale accaduto mentre rientrava a casa.