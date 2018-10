Ha forti dolori all'addome quello che scoprono i medici lascia senza parole

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lamenta fortie ii scoprono che ha unaLa 26enne ha detto di non sapere come il rettile potesse essere finito nella sua vagina, ma la polizia di Tenerife ha avviato un'indagine per aggressioni sessuali.La ragazza inglese, come riporta la stampa spagnola, si è recata all'ospedale a causa di forti dolori al basso ventre, dopo una serie di analisi le è stata diagnosticata un'infezione e la lastra ha mostrato un corpo estraneo. Il corpo in questione era quello di una tartaruga, ormai morta, che per motivi ancora da chiarire, era stata inserita all'interno della sua vagina. La 26enne ha detto di aver iniziato ad accusare il malessere dopo una festa a cui aveva partecipato insieme ad un gruppo di amici.Gli esperti hanno confermato che la tartaruga è un esemplare di acqua dolce, l'animale più comune di uso domestico. Non è chiaro se fosse già morto quando è stato inserito nei genitali della donna, la quale però continua a sostenere di non avere idea su come possa esserci finito, negando di averlo inserito consapevolmente e in modo consenziente.