Dolce e Gabbana vendono la villa a Stromboli: «Sette camere e nove bagni»

mettono in vendita la loro: la stessa in cuigirò Stromboli terra di Dio, con Ingrid Bergman. La dimora estiva dei due stilisti fin dagli anni '90, dimora in cui si sono tenute grandi feste con ospiti d'eccezione come, è ufficialmente in vendita: la casa, proprietà di Domenico Dolce e Stefano Gabbana, ha una posizione unica sul mare, con una vista mozzafiato sia sul vulcano (che gli abitanti chiamano- sia sull'isolotto di Strombolicchio.La vendita della villa è stata affidata a: la dimora nasce dalla fusione di tre abitazioni tipiche delle Isole Eolie, e segue l'andamento della costa frastagliata di rocce vulcaniche. È circondata da terrazze e giardini, con piante tipiche della macchia mediterranea, consentendo così un contatto diretto con la natura. Complessivamente la proprietà si estende su oltre 500 metri quadrati, di cui 235 di interni con sette suite, ognuna di un colore diverso, 300 di verde, nove bagni e persino un eliporto a un km di distanza.Se però avete visto le immagini e siete interessati, non possiamo dirvi: la valutazione infatti, come scrive Repubblica, è un piccolo giallo. Sul sito dell’agenziaera apparsa prima una cifra (6,5 milioni di euro circa), poi rimossa, con la descrizione che specifica che la trattativa è riservata. Proprio nello scenario straordinario di Stromboli, nel 2014, il premio Oscar Paolo Sorrentino e Paolo Virzì, hanno girato uno spot con l'attore Colin Farrell per un profumo della casa di moda D&G.Caratterizzata all'esterno dal rigore delle linee architettoniche e degli intonaci tutti bianchi a contrasto con la pietra vulcanica e il blu profondo del mare, la villa all'interno è stata ristrutturata e arredata secondo lo stile D&G: pezzi unici e tessuti della maison combinati con l'artigianato locale, dalle coloratissime maioliche dipinte a mano alle tende in pizzo, creando un lifestyle unico. È noto l'amore incondizionato che i due stilisti nutrono per la Sicilia -, tra l'altro terra d'origine di Domenico Dolce -, costante e imprescindibile fonte di ispirazione per le loro collezioni, e per le Eolie.