Dodicenne precipita dalla finestra del bagno di casa e muore sul colpo

VERONA - Una ragazzina di 12 anni precipita dalla finestra del bagno di casa, al quarto piano, e muore sul colpo: la tragedia ieri mattina a Verona in via Sant'Eufemia, una strda vicina al centro storico.

Secondo le prime ricostruzioni, la dodicenne si era chiusa a chiave in bagno e i genitori, una coppia di immigrati dello Sri Lanka, avevano invano cercato di convincerla ad aprire.



La giovanissima era brava a scuola, piena di vita e conosciuta come una giovane senza particolari problemi: non avrebbe quindi avuto alcun motivo per essere infelice, da pochi mesi inoltre nella sua famiglia era arrivato un fratellino. Gli agenti hanno sequestrato il suo cellulare, forse una spiegazione potrebbe arrivare dal controllo dei messaggi.

