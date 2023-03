Telecamere nascoste nelle docce per spiare le infermiere nude: operai nei guai

EMPOLI - Avrebbero spiato con una telecamera le infermiere nelle docce dello spogliatoio dell'ospedale San Giuseppe di Empoli. La procura di Firenze nei giorni scorsi ha notificato l'avviso conclusione indagini a tre tecnici della manutenzione, dipendenti di un'azienda esterna all'ospedale empolese, che lavora in appalto per la Asl Toscana Centro: si tratta un 57enne fiorentino, un 37enne del Pisano e un 41 della provincia di Firenze. L'accusa per tutti è di interferenze nella vita privata aggravata da motivi abietti.

Le indagini della Procura di Empoli

La notizia è riportata oggi da due quotidiani. Le indagini erano partite dopo che nel maggio scorso un'infermiera si accorse della presenza della minuscola telecamera incastonata nel muro. Le indagini, coordinate dal pm Sandro Cutrignelli, hanno poi svelato che i tre avrebbero piazzato la microtelecamera nelle docce dello spogliatoio, collegandola con un cavo al monitor, collocato in una stanza attigua, una sorta di magazzino che ospita, da anni, le squadre di tecnici impegnati nella struttura. Dopo la diffusione della notizia, altre settanta denunce firmate da infermiere e operatrici sociosanitarie sono arrivate in procura.