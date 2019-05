Divorzio, stop all'assegno perpetuo e tenore di vita Chi convive perde diritto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

già messo in discussione dalla famosa sentenza Grilli della Cassazione. Come riporta il Messaggero la commissione Giustizia della Camera si accinge a varare all’unanimità una legge che vede come prima firmataria la dem Alessia Morani.La data attesa sul calendario è quella del 13 maggio, giorno dell'approdo in aula. Per il via libera l'attesa riguarda i pareri delle altre commissioni competenti., l'età del richiedente il mantenimento e il suo stato di salute a cui si aggiunge, come spiega il Messaggero, il contributo dato da entrambi «alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune», «la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive», la cura dei figli under 18, disabili o economicamente non indipendenti., lasciando da parte il valore del reddito. Un'altra novità è rappresentata dalla previsione di un assegno di mantenimento a tempo per un periodo stabilito dal giudice nel caso in cui la difficile situazione economica del coniuge richiedente sia dovuta a «ragioni contingenti o superabili». Oppure può ritenersi interrotta quando l’ex marito o l’ex moglie decidano di risposarsi o abbiano una “stabile convivenza”.«L’obiettivo di questa legge - spiega Morani al Messaggero - è quello di non ritrovarsi in situazioni in cui un coniuge finisce sul lastrico mentre l’altro se ne approfitta. È un modo per venire incontro a diverse problematiche emerse negli ultimi anni senza però mettere in conflitto le parti, cercando un punto di mediazione. Il fatto che sia stata così ben voluta dalla maggioranza dimostra che è un provvedimento equilibrato».