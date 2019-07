Diventa papà e per l'euforia perde borsa con tremila euro e una collana con diamante

Neo papà perde una borsa con all'interno regali per la sua bimba appena nata, tremila euro e una collana con diamante, ritrovata le viene restituita da agenti della Polizia di Stato. Tutto ha inizio mercoledì scorso, presso l'ospedale San Pietro a Roma, è nata una bimba. Il papà proveniente da un paese del Frusinate, felicissimo, si era precipitato a salutare la piccola e ad abbracciare la moglie. Ieri l'uomo, euforico per la nascita della bambina che è una primogenita, era andato in ospedale in compagnia di amici e parenti ed aveva parcheggiato la propria autovettura all'interno della struttura. Per l'occasione aveva ricevuto in regalo 3 mila euro in contanti nonché una collana con diamante, tutto custodito all'interno di una borsa. Lo riferisce l'Adn-Kronos.





Nel pomeriggio, aveva ripreso l'auto per andare a comprare in farmacia il primo «ciuccio» per la piccola e, mentre era per strada, si era accorto di non avere più con sé la borsa contenente i regali. A quel punto, preso dal panico, non sapendo cosa fare, aveva deciso di andare presso il vicino Commissariato di Polizia «Flaminio Nuovo», diretto da Massimo Fiore, chiedendo aiuto.



I poliziotti si sono attivati immediatamente ed hanno inviato presso l'ospedale la volante di zona. Gli agenti, grazie ad una scrupolosa attività di indagine, hanno scoperto che la borsa con tutti regali della piccola, era stata rinvenuta dal custode del parcheggio che l'aveva conservata e quindi l'hanno restituita al legittimo proprietario.

