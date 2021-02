Valanga sul Velino, trovato il corpo di uno dei quattro dispersi. E' quello di Valeria

E' stato da poco individuato il corpo di uno dei quattro escursionisti dispersi da domenica 24 gennaio sul Monte Velino. Sarebbe quello di Valeria Mella, 25 anni. Nella mattinata erano in corso le ricerche, mai interrotte se non nelle giornate di forte maltempo, anche con unità cinofile, condotte da tutte le componenti presenti sulla zona. Continuano le operazioni per la ricerca degli altri tre dispersi.

Domenica 24 agosto i quattro dispersi (tre uomini e una donna) hanno fatto perdere le loro tracce durante un'escursione. Il giorno dopo è scattata una maxi operazione di recupero.

I dispersi sono Tonino Durante, 60 anni, Gian Mauro Frabotta, 33, Gianmarco Degni, 26 e Valeria Mella, 25,

tutti di Avezzano, erano stati travolti da una valanga nel Val Majellana. Sul luogo si è portato anche il sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio. Alle ricerche sta partecipando il nucleo delle unità cinofili dei carabinieri arrivate ieri da Bologna e specializzate nella ricerca di cadaveri.

