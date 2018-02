Disperata per la scomparsa di suo figlio mamma scopre alla radio che è morto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stava parlando con glidella scomparsa di suo figlio quando ha avuto la terribile notiziaera alla stazione di polizia di Wigan, Greater Manchester, quando ha sentito alla radio che il, David Edwards-Gill eraInizialmente la donna ha sentito di un ragazzo investito da un treno, ma non ha pensato potesse essere suo figlio, dagli aggiornamenti via radio invece è arrivata la notizia choc. David aveva solo 16 anni e avrebbe voluto lavorare come modello. Il ragazzo aveva avuto in passato dei problemi di salute: soffriva di disturbi psichici che gli causavano repentini sbalzi d'umore che si erano manifestati anche con attacchi di autolesionismo.Il 16enne era stato accompagnato dalla madre a una festa, poco dopo però il giovane ha chiamato la polizia dicendo di soffrire molto e di essere intenzionato a togliersi la vita. Gli agenti hanno contattato la mamma e quando la stavano interrogando è arrivata la notizia della morte. I fatti risalgono al febbraio del 2016, come riporta anche il Mirror, ma in questi giorni si sta dibattendo la causa in tribunale: la donna ha infatti fatto causa agli psichiatri che non sarebbero stati in gradi né di curarlo né di farle capire la gravità della situazione in cui si trovava il figlio.