Dischetti di plastica in spiaggia Sembrano cialde di caffè, ma non lo sono: è un giallo

forati molto simili ahanno invaso le coste del litorale tirrenico, dall'isola di Capri alledella Toscana, passando per Ischia, Castelvolturno, Anzio, Tarquinia e gli arenili laziali. Iportano con se un triste mistero: nonostante ricordino ledel caffé ormai utilizzate, secondo l'associazione Clean Sea Life che ha lanciato l'allarme non lo sono affatto.L'associazione, progetto co-finanziato dall'Unione Europea, si occupa di sensibilizzare sulla massiccia quantità di rifiuti presenti in mare e sulle spiagge italiane. Nelle ultime settimane, a partire dal 20 febbraio, Clean Sea Life ha segnalato e chiesto a sua volta di segnalare la presenza deiper risalire all'origine dello sversamento di quelli che potrebbero essere dischetti impiegati nei sistemi di trattamento biologico delle acque.Per individuare quello cheè indicato come "paziente zero", ovvero il punto da cui si è propagata l'invasione, Clean Sea Life sta collaborando con un team di oceanografi per ricostruire la mappa delle correnti. Affinché ciò sia possibile, è molto importante segnalare la presenza dei dischetti seguendo le indicazioni riportate anche sulla: inviare una foto, indicare la località, la data di scatto della foto, la data di quando sono stati avvistati per la prima volta. Il tutto deve essere inviato all'indirizzo