Ruba un aereo e minaccia di schiantarsi contro un centro commerciale

Un pilota sta minacciando di schiantare il suo piccolo aereo contro un grande negozio della catena Walmart a Tupelo, Mississippi. Lo riferisce la polizia, che ha evacuato il punto vendita e fatto scattare l'allerta in una zona più ampia. L'uomo che minaccia di schiantare un piccolo aereo in Mississippi sarebbe un dipendente dell'aeroporto dove ha rubato il velivolo. Lo riferisce la Cnn. Non si sa se sia un pilota addestrato ma comunque deve avere familiarità col volo data l'azione che ha intrapreso.

PILOTA MINACCIA SCHIANTO CON PICCOLO AEREO IN MISSISSIPPI

Il velivolo, un bimotore che pesa oltre 7 tonnellate, sta volteggiando nell'area da diverse ore e quindi a breve dovrebbe esaurire il carburante, secondo esperti contattati dalla Cnn. Non è escluso che l'aereo possa essere intercettato ed eventualmente abbattuto se il pilota decidesse di schiantarlo contro zone residenziali.

È stato rubato il velivolo il cui pilota minaccia di schiantarlo su un supermercato della catena Walmart a Tupelo, Mississippi. Lo scrive il Northeast Mississippi Daily Journal citando la polizia. L'aereo ora ha lasciato l'area di Tupelo e sta volando vicino ad una fabbrica Toyota a Blue Springs, a poca distanza. Secondo il sito FlightAware, si tratterebbe di un Beechcraft King Air 90, un velivolo lungo circa 11 metri e con una apertura d'ali di poco più di 15 metri. «I cittadini devono evitare l'area finché non sarà dato il via libera», ha avvisato la polizia, ammonendo che «con la mobilità di un aereo di questo tipo la zona pericolosa è molto più grande di Tupelo».