Piero Angela, i funerali: le lacrime del figlio Alberto. Arrivato Renzo Arbore LA DIRETTA

E' arrivato in Campidoglio, accolto dal figlio Alberto e dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il feretro di Piero Angela scomparso lo scorso 13 agosto a 93 anni. Per consentire al pubblico di seguire i funerali in diretta, Rai 1 ha cambiato la programmazione, con uno speciale dalle 11.15 alle 12.30, a cura del Tg1. Commovente il discorso del figlio Alberto.

12.07 Tra i volti noti arrivati ad omaggiare Piero Angela in Campidoglio arriva Renzo Arbore4

11.58 Il ricordo di Vincenzo Mollica «E' stato uno dei pochi che si è battuto, insieme a Biagi per l'innocenza di Tortora»

11.40 Le parole del sindaco di roma Roberto Gualtieri:«Lascia un'eredità straordinaria. Ha fatto conoscere la scienza e il valore scientifico a milioni di italiani. Roma gli è grata, ha spiegato in modo dolce e gentile la conoscenza. Bellissimo il suo messaggio: "C'è da unire il Paese rimanendo fermi sulle proprie convinzioni"».

11.28 Lunghissimo appaluso dei presenti e tanta commozione

11.27 Un racconto quello di Alberto Angela di figlio e collega molto toccante

11.17 Il discorso del figlio Alberto Angela visibilmente commosso: «Grazie per essere venuti, voi che siete qui, qui è acasa, i media la stampa, da collega vi dico avete fato un lavoro molto corretto e professionale. Non è facile per me fare questo discorso, di solito vado a braccio, ma spero mi capirete. Le persone che amiamo non dovrebbero mai lasciarci, però accade. Vorrei partire dall'ultima cosa che ha fatto papà, quello è stato l'ultimo discorso con poche fore mia sorella e io lo abbiamo raccolto e trascritto, è un discorso non ufficiale è come un discorso a fine serata agli amici.. C'è molto affetto e molto amore nei confronti di tutti. E' riuscito a unire e non dividere tutti. Il suo stile e il suo tatto lo conoscete tutti. La cosa bella che ci ha colpito è il ritorno sotto forma di messaggi, di articoli. Questi giorni per me è stata una tempesta, ma se ne esce. Erano messaggi non di sofferenza, ma di amore, di sentimento, il sentimento è qualcosa che rimane e si trasforma in valore e questo rimane, e credo sia il miglio vestito per papà. L'ultimo insegnamento me lo ha fatto non con le parole ma con l'esempio, in questi ultimi giorni mi ha insegnato a non aver paura della morte, non l'ho mai visto in mezzo allo sconforto, alla tristezza al dolore. quando abbiamo fatto lo speciale dullo sbarci sulla luna di 50 anni fa, aveva una quantità di esperienza, una vita riempita, ed è per quello che lui se ne sia andato soddisfatto. Ha attraversato questo ultimo periodo con i piedi per terra, con grande razionalità, quando ha saputo il tempo che gi rimaneva ha fatto un calcolo a spanne e ha registrato le puntate di SuperQuark che andranno in onda nei prossimi giorni, ha registrato un disco e dopo aver scritto quel post è andato via. Non ho mai visto una cosa del genere. Ho avuto la sensazione di avere Leonardo Da Vinci in casa, aveva sempre la risposta giusta, lui amava questo aforisma " Siccome una giornata bene spesa dà lieto dormire, così una vita bene usata dà lieto morire". Riempire la vita è un insegnamento per tutti. Continuerà a vivere in tutti quei ragazzi che cercano l'eccellenza, nei ricercatori che cercano di andare a meta nonostante tutte le difficoltà, in tutte le persone che cercano di unire e non di disunire, nelle persone che cercano la curiosità e le bellezze della natura, quelle che cercano di assaporare la vita. L'eredità che ci lascia è importante, non è un'eredità fisica ma di atteggiamento della vita. Concludo come ha detto lui "fate la vostra parte", anche io cercherò di fare la mia. Grazie». Messaggio commovente

11.15 Iniziato in questo momento lo speciale del Tg1. Alberto Angela commosso sta per prendere la parola

10.50 Si è già creata una lunga fila di persone "comuni" in piazza del Campidoglio La coda per accedere alla camera ardente, allestita nella Sala della Protomoteca, parte dai piedi della scalinata che porta al Portico del Vignola e gira tutto intorno a Palazzo Senatorio. L'accesso al pubblico sarà consentito a partire dalle 11.30 e fino alle 19

10.48 Tra i primi volti noti a rendere omaggio al feretro: Antonio Di Bella, direttore del genere approfondimento in Rai e Simona Agnes, membro del CdA dell'azienda e l'Ad Carlo Fuortes

10.40 Prima dell'apertura al pubblico per l'ultimo saluto a Piero Angela nella Sala della Protomoteca del Campidoglio di Roma è in corso una cerimonia privata per familiari, amici e colleghi

Accolto dai familiari - la moglie, Margherita Pastore e i figli, Alberto e Christine, e i nipoti - e dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il feretro di Piero Angela è appena arrivato in Campidoglio, dove dalle 11.30 alle 19 sarà aperta al pubblico la camera ardente allestita nella Sala della Protomoteca per la cerimonia laica e l'ultimo saluto al grande divulgatore scientifico, scomparso lo scorso 13 agosto a 93 anni.

«Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme. Ma anche la natura ha i suoi ritmi. Sono stati anni per me molto stimolanti che mi hanno portato a conoscere il mondo e la natura umana» - si legge nel post scritto da Piero Angela per la pagina Facebook di SuperQuark - «Soprattutto ho avuto la fortuna di conoscere gente che mi ha aiutato a realizzare quello che ogni uomo vorrebbe scoprire. Grazie alla scienza e a un metodo che permette di affrontare i problemi in modo razionale ma al tempo stesso umano».