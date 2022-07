Guerra in Ucraina, la diretta. Kiev: «Un milione di soldati con armi occidentali pronti per liberare il sud del Paese». Missile russo su un palazzo a Kharkiv

La Russia insiste con la sua guerra all'Ucraina, gli attacchi non si fermano ma il Paese guidato da Zelensky continua a difendersi.

Ore 9.20 - Due persone sono morte oggi nel villaggio ucraino di Zolochiv, nella regione di Kharkiv (est), in seguito al fuoco di artiglieria delle forze russe: lo ha reso noto a Suspilne news il capo del villaggio, Viktor Kovalenko. Nel corso dei bombardamenti 13 case sono state danneggiate, ha aggiunto Kovalenko.

#Ukraine: We continue to discover more and more strange weapons being supplied to Ukraine: the Territorial Defense Forces of Zaporizhzhia shared photos of previously unseen shells, which we IDed as J-M49A2 60mm mortar bombs with J-M52A2 fuzes - both manufactured by Japan 🇯🇵! pic.twitter.com/DrjwYr9MUj

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) July 10, 2022