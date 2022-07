Guerra Ucraina, la diretta. Russia agli Stati Uniti: «Siamo sull'orlo di uno scontro nucleare»

La guerra entra al 140esimo giorno. Monito di Mosca all'Occidente: gli Usa e i loro alleati «barcollano pericolosamente sull'orlo di uno scontro con la Russia che rischia di provocare una escalation nucleare». Oggi a Istanbul vertice tra Russia, Ucraina e Onu a livello di delegazioni militari sui corridoi marittimi per l'esportazione dei cereali. Salite a 16 le navi mercantili passate nel Danubio per essere caricate con grano ucraino. Intanto monito di Mosca all'Occidente: Usa e alleati barcollano sull'orlo di uno scontro con la Russia che rischia di provocare una escalation nucleare.

Ucraina, Lavrov: Russia pronta a colloqui per esportazioni grano

Sul campo di battaglia, le forze russe continuano a raggrupparsi, riposare, rifornirsi e ricostituirsi, a bombardare aree critiche per creare le condizioni per future offensive di terra e a condurre attacchi di sondaggio limitati. Il Ministero della Difesa russo non ha rivendicato alcun nuovo controllo territoriale il 12 luglio

L'esercito russo continua a spingere il fronte nel Donbass in direzione di Slavyansk e Kramatorsk ed è costretto a compensare le pesanti perdite con "un equipaggio non convenzionale". Questo è scritto nel nuovo rapporto dell'intelligence britannica. Viene indicata una carenza di personale che probabilmente costringerà il ministero della Difesa russo a ricorrere al "reclutamento non tradizionale", comprese le carceri.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 July 2022



Guerra, le ultime notizie di oggi 13 luglio

Ore 10.00 - Il capo dell'autoproclamata repubblica del Donetsk (Dpr) Denis Pushilin ha affermato che se la Corte suprema della Dpr confermerà le condanne a morte dei mercenari stranieri, questi saranno giustiziati da un plotone di esecuzione. Intanto tutti i prigionieri stranieri condannati a morte hanno presentato appello. «Tutti gli stranieri hanno presentato ricorso. Se il tribunale riconoscerà questa misura punitiva, saranno consegnati all'agenzia corrispondente per l'esecuzione della sentenza». Il 9 giugno un tribunale della Dpr ha condannato a morte due combattenti britannici e uno marocchino, Aiden Aslin, Shaun Pinner e Saaudun Brahim.

Ore 8.06 - Il Congresso mondiale ucraino ha avviato un'azione legale contro il Canada per la violazione delle sanzioni e il trasferimento di turbine riparate in Germania per il gasdotto Nord Stream 1. «Negli ultimi giorni, il Congresso mondiale ucraino, insieme al Congresso canadese ucraino, ha chiesto al governo canadese di revocare la deroga fornita a Siemens Canada che consente la restituzione delle turbine Nord Stream 1 riparate alla Germania. Abbiamo anche invitato il governo a garantire che tutte le sanzioni imposte dal Canada alla Russia rimangano in vigore e siano notevolmente rafforzate», ha dichiarato ieri l'organizzazione, «ad oggi, i nostri sforzi non hanno avuto successo e non abbiamo avuto altra scelta che intraprendere un'azione legale». L'organizzazione ha presentato un avviso di richiesta di riesame giudiziario, affermando che la decisione di concedere il permesso non era ragionevole, trasparente o adeguatamente autorizzata.

Ore 8.00 - L'esercito ucraino ha respinto un assalto russo contro gli insediamenti di Dovhenke e Dolyna, in direzione di Sloviansk, nella regione di Donetsk. Lo ha dichiarato lo Stato Maggiore ucraino riportato da Ukrinform. Sempre nell'Est del Paese l'esercito della Federazione ha bombardato la città di Kharkiv e gli insediamenti di Sosnivka, Dementiivka, Mykilske, Ruski Tyshky, Cherkaski Tyshky, Pytomnyk, Slatyne, Prudianka, Nove, Ivanivka e Zalyman utilizzando cannoni e razzi.