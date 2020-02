Coronavirus, diretta: morti salgono a 259, oltre 11mila contagi. Dalai Lama: «Preoccupato, prega per la Cina»

Tornare a casa. Questo è il desiderio più grande e più forte di Michael Talignani, modenese, che si trova in a Wuhan per un'azienda importante nel settore della ceramica, città da dove tutto è iniziato, da dove è partito il coronavirus che ha provocato oltre 200 morti e migliaia di infettati. «Si vive una sensazione di impotenza, come 'vorrei fare qualcosa ma non possò - racconta al telefono all'Adnkronos Talignani - e la viviamo sia noi qui che i familiari in Italia. Non vedo l'ora di arrivare in Italia: il sospiro di sollievo lo farò quando le ruote dell'aereo toccheranno il suolo italiano. Certo non potrò subito riabbracciare i miei cari, ma va bene, sarò comunque più tranquillo».





«So che saremo alloggiati in un'area militare, alla Cecchignola mi pare, - prosegue Talignani - e che dovremo restare per almeno 15 giorni. E dopo potrò raggiungere mia moglie e i miei due figli a Modena». «È dal 22 gennaio scorso che siamo chiusi in hotel - continua Talignani - non possiamo uscire e la situazione è pesante: la preoccupazione del contagio, il pensiero dei familiari in Italia, sono sposato e ho due figli, e poi non poter uscire, dover rimanere sempre confinati in hotel è veramente difficile. La tensione sale, soprattutto quando non sai se riuscirai a tornare a casa. Ieri abbiamo saputo che un aereo militare ci verrà a prendere e che lunedì saremo in Italia: finalmente».

Preoccupato anche il Dalai Lama. «Il Dalai Lama è preoccupato e sta pregando e ha chiesto a tutti i buddisti di pregare per la Cina e per tutti coloro che sono stati contagiati dal Virus». Lo ha riferito all'Adnkronos, Tseten Samdup, portavoce del Dalai Lama ricordando che nei giorni scorsi il leader spirituale tibetano ha postato un video su facebook dalla sua residenza a Dharamsala, in India, nel quale appunto chiede a tutti di pregare perché la situazione possa tornare sotto controllo. Il Dalai Lama ha chiesto anche di recitare un mantra di protezione per coloro che non sono stati contagiati.

Saranno alloggiati in container presso la caserma della Cecchignola strutturati come delle camerate, i 69 italiani che lunedì mattina rientreranno in Italia da Wuhan, città cinese più colpita dal coronavirus, con un aereo militare attrezzato. Vi resteranno per un periodo di sorveglianza sanitaria di 14 giorni a cura del personale medico militare. Inoltre, a quanto apprende l'Adnkronos, da lunedì all'aeroporto di Pratica di Mare rimarrà a disposizione un velivolo militare attrezzato per il trasporto di biocontenimento nel caso che il personale venisse contagiato.

Il ministero della Sanità di Madrid ha confermato il primo caso di coronavirus in Spagna, a La Gomera, nelle isole Canarie. È quanto emerge dalle analisi condotte dal Centro nazionale di microbiologia dell'Istituto di Sanità Carlo III di Madrid. Il paziente, un turista di nazionalità tedesca, si trova attualmente in isolamento in un ospedale dell'isola, come si legge nel nota del ministero della Sanità.Le autorità del Vietnam hanno annunciato la sospensione di tutti i collegamenti aerei con la Cina da oggi e fino al primo maggio per contenere la diffusione del coronavirus. Lo riferiscono le autorità, spiegando che è stato deciso di sospendere anche i collegamenti con Hong Kong, Macao e con Taiwan.