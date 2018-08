Dipendente delle Poste furbetto: dirottava versamenti dei clienti sul proprio conto

di Francesco Campi

CASTELMASSA - I 72 euro che due giovani studentesse dovevano pagare comesui rifiuti, sono stati invece versati sul suo conto corrente. Non una banale distrazione, visto che l'uomo, un 40enne di origini pugliesi, era ile che il fatto in questione non è stato un episodio isolato. L'uomo si è infatti intascato anche 58 euro che un giovane marocchino aveva versato per il pagamento di una multa, applicando sulla ricevuta un timbro taroccato. La cui nullità è apparsa subito chiara agli occhi esperti di chi quel pagamento lo avrebbe dovuto incassare: dopo aver pagato la multa, il marocchino si era presentato con il bollettino che credeva saldato, ma di fronte alle contestazioni che gli erano state mosse, si era presentato insieme alle forze dell'ordine nell'ufficio postale ed era così emersa la responsabilità dell'impiegato.