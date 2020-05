Dipendente Inps suicida a 56 anni: si è impiccato vicino a casa sotto gli occhi della compagna

Choc nel bolognese a Portomaggiore dove un uomo di 56 anni, dipendente dell'Inps, si è suicidato vicino a casa sua. Un dramma avvenuto sotto gli occhi della sua compagna, che ha allertato il 112 questa mattina intorno alle 7.20, dopo aver reciso la corda nella speranza di salvarlo.



I carabinieri giunti sul posto hanno trovato il suo cadavere: per il 56enne non c'era più nulla da fare. L'uomo si è impiccato ad una impalcatura dietro l'abitazione della coppia. La salma è a disposizione della magistratura ed il medico legale è sul posto. Sono in corso accertamenti per verificare i motivi che hanno portato al gesto estremo. Ultimo aggiornamento: 16:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA