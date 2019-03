Febbre a 38, va in ospedale «E' solo un virus intestinale» Dimessa, muore dopo 2 ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

a. Ed ora la Procura diapre un’inchiesta. Due i medici iscritti sul registro degli indagati. Disposta la riesumazione della salma per effettuare gli accertamenti medici necessari a stabilire se la vita di, potesse essere salvata e se ci siano state o meno mancanze, leggerezze o errori nella diagnosi e nelle cure disposte dai medici dell’ospedale “Cardinal Panico” di Tricase che l’hanno tenuta in cura.Compito dell’inchiesta sarà quello di accertare se è vero che la Schirinzi fu dimessa il 6 marzo dal Pronto soccorso del “Cardinal Panico”, dopo un attesa di sei ore e dopo che il medico di turno le avrebbe diagnosticato un virus intestinale per spiegare l’insorgere della. E tornati in ospedale con una ambulanza del 118, l’altro medico di turno avrebbe diagnosticato sin da subito unProbabile una crisi di rigetto del fegato impiantato un anno prima. Fu ricoverata in Rianimazione e la mattina dopo, verso le 7, i figli, la sorella della donna ed il marito di quest’ultima furono autorizzati ad entrare nella stanza per dare l’ultimo saluto. Dopo dieci minuti si spense.L’8 aprile ci sara la riesumazione della salma della donna deceduta i 7 marzo scorso e in quella stessa giornata il pubblico ministero della Procura di Lecce affiderà la consulenza e l’autopsia al medico legale Alberto Tortorella, all’anestesista rianimatore Salvatore Colonna ed all’infettivologo Gerolamo Portaccio. toccherà ora alle indagini indicare se ed a carico di chi ci siano state delle responsabilità.