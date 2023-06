Diga di Kakhovka, enorme chiazza di petrolio verso il Mar Nero. Quali conseguenze? Dalla scomparsa del canale in Crimea al danno ambientale

Nella notte del 6 giugno, le forze di occupazione russe - secondo quanto riportano alcune fonti estere - hanno fatto saltare in aria la diga di Kakhovka. Secondo l'azienda statale ucraina Ukrhydroenergo, la diga è stato completamente distrutto a causa dell'esplosione della sala turbine dall'interno: l'impianto non può essere riparato.

Dalle 9:00 di ieri, il livello dell'acqua del bacino idrico di Kakhovka sta rapidamente diminuendo ed è iniziata l'evacuazione della popolazione dalle aree a rischio di inondazione.

Ma ora quello che preoccupa è il danno ambientale della «macchia nera» di petrolio che si è formata in seguito all'esplosione: secondo alcuni esperti, i danni potrebbero essere simili a quelli dell'esplosione di Chenobyl.

Il ruolo della diga di Kakhovka

La diga di Kakhovka si trova a 5 km dalla città di Nova Kakhovka, nella regione di Kherson: si tratta di un'unità autonoma dell'Ukrhydroenergo, la più grande azienda di produzione di energia idroelettrica in Ucraina. Il 100% delle azioni della società è detenuto dal governo. Attraversamenti strategici di ponti stradali e ferroviari passano attraverso l'impianto idraulico.

Consequences of the Kakhovka HPP destruction could take decades to heal. The fields in the south of Ukraine could turn into deserts. Fish, birds and aquatic animals may be subjected to death or habitat loss. It hurts so badly...



Photo/video: Shychyt Vasylkova, K. & V. Liberovy pic.twitter.com/1iz4EpOwVJ — Kira Rudik (@kiraincongress) June 7, 2023

La diga Kakhovka assicura la regolazione tutto l'anno del flusso del fiume Dnipro per l'approvvigionamento energetico, l'irrigazione e l'approvvigionamento idrico delle aree aride dell'Ucraina meridionale, nonché la navigazione da Kherson a Zaporzhzhia. La costruzione dell'impianto idraulico di Kakhovka ha innalzato il livello dell'acqua nel fiume Dnipro fino a 16 metri e ha creato il bacino idrico di Kakhovka con un volume di 18,19 km³.

Il precedente

Il 24 febbraio 2022, la diga di Kakhovka e la struttura principale del Canale della Crimea settentrionale - che regolavano la fornitura di acqua del Dnepr alla Crimea fino al 2014 - furono occupate dalle truppe russe che invasero Kherson e parte dalla Crimea occupata. Già nell'aprile 2022, gli occupanti russi hanno minato la diga e le attrezzature della diga di Kakhovka. Alla fine di ottobre, i russi hanno iniziato a minacciare di far saltare in aria la diga ucraina.

Una tragedia che si ripete

C'è già stata una tragedia simile nella storia dell'Ucraina. Il 18 agosto 1941, l'Armata Rossa in ritirata fece saltare in aria la diga di Dnipro per fermare l'avanzata tedesca.

A seguito dell'esplosione, nella diga è apparso un «buco» di oltre 150 metri e un'onda alta 30 metri ha spazzato via tutto ciò che incontrava sul suo percorso. Secondo varie stime, in quel momento diverse dozzine di villaggi nella pianura alluvionale di Khortytsia furono allagate e decine di migliaia di persone morirono.

Il monito di Zelensky

Il 20 ottobre 2022, il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky aveva avvertito delle conseguenze catastrofiche se gli occupanti avessero fatto saltare in aria la diga ucraina.

«Far saltare in aria la diga significherebbe un disastro su larga scala. Con un tale attacco terroristico, possono distruggere, tra le altre cose, anche la possibilità stessa di fornire acqua dal fiume Dnipro alla Crimea. Se dovesse scoppiare la diga di Kakhovka, il canale della Crimea settentrionale scomparirebbe semplicemente».

Le dichiarazioni della classe politica ucraina

In un'intervista al canale televisivo britannico Sky News, il segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale Oleksii Danilov ha dichiarato: «La Crimea non avrà un approvvigionamento idrico adeguato per 10-15 anni, se non per sempre. Ci porta alla domanda, a cosa serve la Crimea, se la lasceranno senz'acqua».

Danilov ha ricordato che l'esercito russo ha minato la diga di Kakhovka «con una grande quantità di esplosivi».

In un'intervista al sito ucraino Pravda, il capo della direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino Kyrylo Budanov ha dichiarato: «La metto così: far saltare in aria quella diga provocherà sicuramente un disastro ambientale, questo è un dato di fatto... Gli invasori russi perderebbero più di quanto guadagnerebbero facendo saltare la diga in Oblast di Kherson. Dopotutto, se distruggi completamente la diga lanciando contro di essa molti missili o piantando molti esplosivi, la riva sinistra di Kherson sarà completamente allagata. Perderebbero la possibilità stessa di fornire acqua al canale della Crimea settentrionale e poi alla Crimea fino a quando non ricostruiremo la diga, e ciò richiederebbe molto tempo. Sarebbe irrealizzabile. E la cosa più interessante è che avrebbero messo fuori servizio per sempre la centrale nucleare di Zaporizhzhia, perché questa struttura è indissolubilmente legata ad essa. Detto questo, ovviamente, renderci difficile avanzare per un certo periodo di tempo. E questo periodo, tra l'altro, non è così lungo, sarebbe da qualche parte circa due settimane».



Il parere degli esperti

L'idrogeologo e presidente del consiglio del National Ecological Center Ruslan Havryliuk ha dichiarato al notiziario TSNche l'esplosione potrebbe rivelarsi un disastro davvero terribile: «C'è una diga lunga 400 metri che chiude il bacino idrico di Kakhovka e ci sono unità di attrezzature idrauliche lunghe 150 metri. Dopo la sua distruzione, si può creare uno spazio vuoto di 550 metri e l'acqua, che si trova 16 metri più in alto nel bacino idrico di Kakhovka rispetto al fiume Dnipro, può precipitare nel corso inferiore del fiume Dnipro. Saranno interessate le zone costiere sulla riva sinistra del fiume Dnipro. Il principale ecosistema colpito in modo critico è quello della bassa valle del fiume Dnipro, in particolare il Parco Nazionale del Basso Dnipro. Il livello dell'acqua può salire di 5 metri a Kherson, ma entro 20-40 ore l'acqua alta scenderà nel Mar Nero».

Il disastro ambientale

Il bacino idrico di Kakhovka è estremamente importante per l'economia dell'Ucraina meridionale, dove svolge una serie di compiti. Secondo Mykhailo Yatsiuk, la tragedia ha colpito il bacino idrico e in coseguenza l'irrigazione dell'Ucraina meridionale. «Se i sistemi di irrigazione dovessero andare fuori servizio, il settore agricolo ne risentirebbe. Sarà possibile riempire nuovamente il serbatoio solo in primavera, quando ci sarà un afflusso d'acqua», spiega lo specialista.

Un'altro quesito è l'approvvigionamento di acqua potabile.

Se il livello scende anche di un metro, le prese di acqua potabile non funzioneranno e la popolazione non riceverà più acqua. Inoltre, il canale della Crimea settentrionale dipende anche dal livello dell'acqua nel bacino idrico di Kakhovka: se l'acqua non scorre lì, né il sud dell'oblast di Kherson né la Crimea annessa alla Russia riceveranno acqua.

Una questione separata, secondo Mykhailo Yatsiuk, è il destino della centrale nucleare di Zaporizhzhia. È raffreddato dall'acqua del bacino idrico di Kakhovka. Se il livello dell'acqua scende e si verifica una carenza d'acqua nei bacini di raffreddamento, ciò solleva la questione della sicurezza della centrale e crea così il rischio di un incidente nucleare.

Il ministro della protezione ambientale e delle risorse naturali dell'Ucraina Ruslan Strelets ha dichiarato al telethon di Yedyni Novyny che le conseguenze dell'esplosione della diga saranno sicuramente sentite dal mondo intero e da tutta l'Europa. «Dobbiamo ricordare la possibile contaminazione dell'acqua con immondizia e vari prodotti chimici, e quest'acqua scorrerebbe poi verso l'estuario del Dnipro-Buh e poi verso il Mar Nero. Dal Mar Nero, l'acqua piena di sostanze inquinanti può sicuramente entrare nel Mar Mediterraneo e possiamo solo fare alcune simulazioni e previsioni sulle probabili conseguenze», ha affermato il capo del Ministero dell'Ambiente. «L'intera penisola di Crimea può finire senza più acqua del fiume Dnipro, perché la diminuzione del livello dell'acqua del bacino renderebbe semplicemente impossibile fornire acqua attraverso il canale della Crimea settentrionale nella penisola», ha riassunto il ministro.

La direzione principale dell'intelligence ha affermato che «l'entità del disastro ecologico andrebbe ben oltre i confini dell'Ucraina e interesserebbe l'intera regione del Mar Nero».